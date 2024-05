Presentata al castello di Guarene la nuova edizione del Festival “Colline in musica” [VIDEO]

Presentato ieri mercoledì 15 maggio nella splendida cornice del castello di Guarene, il programma del Festival “Colline in Musica” 2024.



La rassegna è organizzata dall’associazione International Music Exchange nell’ambito di Roero Cultural Events, un progetto che rientra nella programmazione di “SNODI, Colline Co-creative di Langhe, Monferrato e Roero”, con il patrocinio di Regione Piemonte, Confindustria Cuneo, Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, Consolato Generale di Romania a Torino, Comune di Guarene e il sostegno di numerosi sponsor tra cui le Fondazioni CRC, CRT, Banca d’Alba, Ente Fiera e altri.



Il Festival si svilupperà in 18 tappe a partire dal 26 maggio, dove alle ore 18.30 nel Teatro Sociale di Alba si terrà il primo concerto con Li Kaixiang al violino e il Quartett Virtuoso Ensemble, diretti dal maestro Zhu Qiyuan dell’Orchestra sinfonica di Chengdu.



La kermesse si concluderà il 30 giugno nel Palazzo Re Rebaudengo di Guarene, toccando nel suo percorso Grinzane Cavour, Bra, Neviglie, Santo Stefano Roero, Coazzolo, Castagnito, Canale, L’Abbazia di Vezzolano ad Albugnano, Asti, Cocconato, Torino - Villa della Regina, Piea, Piobesi d’Alba e Cortemilia.

Il tema portante sarà il Tempo. Ha spiegato, direttore artistico del Festival: “”.Nel suo intervento il sindaco di Guareneha evidenziato come sia importante che la cultura sia apprezzata e fruibile dalle persone che abitano il territorio, concetto evidenziato anche da Giuliana Cirio, direttore di Confindustria Cuneo, che ha sottolineato: “”.Il Festival “Colline in musica” si dedicherà inoltre allo sviluppo e alla valorizzazione del territorio in ambito culturale ed economico e avrà un occhio di riguardo anche all’aspetto solidale, trasformandosi in una vetrina itinerante per la Cooperativa sociale Isoinsieme di Torino che potrà far conoscere i propri progetti di musicoterapia dedicati ai bambini con disturbi dello spettro autistico e a persone ricoverate in hospice: alla presentazione era presente la dottoressa Cinzia Manfredi che ha raccontato l’importanza delle attività di musicoterapia in determinati contesti.Per le rispettive istituzioni sono intervenuti Micaela Soldano Atl, Marco Scuderi Ente Fiera, Bruno Bertero Ente Turismo e Roberto Bodrito sindaco di Cortemilia. Presenti numerosi sindaci e rappresentanti di comuni e soggetti coinvolti.Ha concluso il direttore artistico Pinzaru: “”.Per tutte le informazioni sul festival www.roeroculturalevents.it