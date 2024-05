Il Generale Mario Mori: un eroe contro la mafia ai Martedì letterari del Casinò di Sanremo

Martedì 21 maggio alle 16.30, nell'ambito dei Martedì Letterari dedicati alla "Cultura della Legalità", il Generale Mario Mori sarà ospite d'eccezione al Casinò di Sanremo. Mori, celebre figura della lotta alla mafia, presenterà il suo libro "M.M. nome in codice Unico" (La Nave di Teseo).

L'evento, con la partecipazione del Colonnello Giuseppe De Donno, sarà un'importante riflessione sul tema della legalità e un'opportunità per conoscere da vicino un vero e proprio eroe italiano.

“L’ho imparato sulla mia pelle: il mondo non è ingiusta è solo lento” Generale Mario Mori. Da un uomo delle istituzioni che le istituzioni stesse hanno provato a infangare, la verità su sessant’anni di storia italiana, il libro bianco dei misteri della Repubblica.

Il generale Mario Mori ha vissuto la storia dell’Italia degli ultimi quarant’anni in posizioni chiave: ha conosciuto la violenza del terrorismo e della criminalità organizzata, gestendo i mesi caldi del sequestro di Aldo Moro e dell’omicidio dalla Chiesa, ha fondato il Raggruppamento operativo speciale (ROS) dei carabinieri con cui ha combattuto la mafia in Sicilia, ha condotto l’operazione che ha portato all’arresto del boss Totò Riina, ha diretto i servizi segreti, ha subito un processo ventennale da cui è stato, infine, pienamente assolto in Cassazione. Un uomo di stato finito in una persecuzione giudiziaria e mediatica che ne fanno il “caso Dreyfus” italiano. Per la prima volta, Mori racconta in prima persona i principali eventi di questo percorso, espone la sua verità e svela molti segreti italiani: dalle infiltrazioni nella colonna romana delle BR ai fondi neri del SISDE, dai retroscena della lotta alla camorra e alla mafia agli intrecci perversi tra criminalità organizzata, imprenditoria e politica. Prefazione di Giovanni Negri.

Il generale dei Carabinieri Mario Mori, Prefetto della Repubblica, ha fondato e ricoperto l’incarico di responsabile del Ros, Reparto Operativo Speciale dei Carabinieri ed è stato Direttore del SISDE, il servizio segreto Civile. Ha operato con il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa nei nuclei speciali antiterrorismo e condotto con successo molte operazioni sotto copertura, tra cui la cattura del boss mafioso Totò Reina.

Il Generale Mario Mori e il colonnello Giuseppe De Donno hanno firmato insieme il libro :” La verità sul dossier Mafia-Appalti” Storia contributi opposizioni all’indagine che avrebbe potuto cambiare l’Italia.” (Piemme Edizioni)

Giovedì 23 maggio ore 1700 in collaborazione con il Club Tenco Stefano Senardi presenta il suo libro:” La musica è un lampo” (Fandando) . Ingresso Libero.