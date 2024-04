Accademia Scherma Alba: Daniela Valorzi ottava nel Campionato Europeo Master

Ad Atene l’atleta dell’Accademia Scherma Alba Daniela Valorzi, ha mancato per un soffio le semifinali fermandosi ad un ottimo 8° posto nella tappa del Campionato Europeo Master.

Già ottava dopo la fase dei gironi in cui su 6 assalti Valorzi ne ha vinti 4 e ha perso gli altri con una sola stoccata di differenza in entrambi i casi. Ha superato, agli ottavi di finale, la connazionale e amica Francesca Mosca del Club Scherma Collegno, per poi venire infine fermata da Iliana Bonato in forza al Circolo della Spada Mangiarotti di Milano (terza del ranking italiano).

Confermata l’ottava posizione finale che vale la soddisfazione di essere la seconda migliore italiana in classifica.

Portiamo a casa un ottavo posto che sa di podio e conferma che il lavoro svolto in palestra sta portando i suoi frutti: non solo Daniela, ma anche Virginia Torchio, nella sua ultima gara Cadette due settimane fa, si è portata a casa un dignitosissimo 9° posto salendo nel ranking nazionale di categoria, passando per i nostri Under 10, i GPG (Under 14), i Assoluti/Master e gli atleti della Scherma Storica Sportiva - HEMA (il weekend precedente ha aggiunto al nostro medagliere 2 bronzi) che stanno tutti ben figurando nei rispettivi campionati. La stagione agonistica sta volgendo al termine, ma abbiamo ancora un paio di gare in cui i nostri atleti possono portare a casa risultati, forti del lavoro di preparazione svolto dal nostro staff tecnico e dall’esperienza e dall’entusiasmo che i nostri atleti più esperti stanno mettendo in campo in favore di una crescita globale della sala e del gruppo. Concludiamo con un grosso in bocca al lupo a tutti gli atleti che si stanno preparando per i prossimi appuntamenti, oltre ad un ringraziamento ai tecnici che li stanno seguendo e preparando: M° Alessandro Tosoni, IN Anna Giretti, IN Umberta Riboldi, IR Igor Bianco Levrin, IR Gabriele Trovò.