Saluzzo, “Un anno fa Roberto ha sospeso il nostro tempo”

Dai familiari di Roberto Revelli, docente al Politecnico di Torino e consigliere comunale a Saluzzo, deceduto proprio un anno fa mentre effettuava una gita in mountain bike riceviamo e pubblichiamo:

Il 6 maggio 2023 Roberto ha sospeso il nostro tempo.

Nessuna parola dava forma al dolore.

Nessuna parola metteva ordine nel mondo.

E' passato un anno.

Sono passati 365 giorni, 8766 ore, 525960 minuti.

Con un filo di voce vogliamo ringraziare quanti hanno condiviso con noi questo tempo di dolore.

Un grazie particolare alla Città di Saluzzo che, nella figura del sindaco Mauro Calderoni insieme a Franco Demaria, Francesca Neberti, Paolo Allemano e molte altre amiche ed amici della presente e passata Amministrazione, hanno onorato in tantissime manifestazioni pubbliche l'operato di Roberto per la sua amata Saluzzo, rendendolo presenza viva in mezzo a noi.

Così continuerà ad esserlo.

Grazie per aver scaldato i nostri cuori.

I famigliari