Bra, l’Albero Inverso invita alla 4ª edizione del Concorso di disegno dal vivo

È tutto pronto a Bra per la 4ª edizione del concorso di disegno dal vivo, che si svolgerà domenica 12 maggio, dalle ore 10 alle ore 17, presso il Museo Civico di Palazzo Traversa (via Parpera, 4), a cura dell’associazione culturale l’Albero Inverso.

I partecipanti potranno scegliere un soggetto all’interno delle sale espositive e farsi ispirare dall’architettura museale con i volontari dell’Associazione e del Museo che saranno a disposizione per tutta la durata dell’evento.

Per chi non lo sapesse, l’Albero Inverso è una realtà tutta al femminile, composta da Paola Marengo, Emilia Cerrina, Paola Filigheddu e Daniela Melotti, che dal 2013 si propone di promuovere “il fare Arte” (la pittura in particolare) e di renderla alla portata di tutti.