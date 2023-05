Un bambino ferito in modo grave nell’uscita di strada dell’auto sulla quale viaggiava

Sono purtroppo serie le condizioni di uno dei tre passeggeri dell’Opel Zafira coinvolta nell’incidente verificatosi verso le ore 15.30 di oggi, domenica 21 maggio, lungo la Provinciale 48, in frazione Riva di Bra, sulla strada che collega la città della Zizzola a Cavallermaggiore.



A bordo il conducente ventenne insieme ai due fratellini, un bambino e una bambina. Per ragioni in corso di accertamento il giovane ha improvvisamente perso il controllo dei veicolo, andato poi a schiantarsi contro il muretto di recinzione di una vicina abitazione.



Immediato l’allarme e l’arrivo dei soccorritori, che, considerate le gravi condizioni di uno dei due bambini, hanno fatto giungere sul posto anche l’elicottero del servizio regionale 118, che ha trasportato il piccolo al Cto di Torino. Il conducente e l’altro fratello minore sono stati invece condotti all’ospedale di Verduno.



Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del distaccamento volontari di Bra e a quelli di Alba, insieme alla Polizia Locale di Bra e ai Carabinieri della locale Compagnia. La Provinciale 48 è rimasta chiusa al traffico per oltre due ore.