Fratelli d'Italia apre la sua sede elettorale a Saluzzo: un punto d'incontro per la cittadinanza

In foto Elisa Tarasco

Sabato 4 maggio, a partire dalle 17, in piazza Risorgimento 8 a Saluzzo verrà inaugurata ufficialmente la sede elettorale a sostegno della lista di Fratelli d’Italia, candidata nel Comune di Saluzzo a sostegno di ‘Giovanni Damiano Sindaco’.

Un’apertura importante, fortemente voluta dal coordinatore provinciale William Casoni, per dare un segnale chiaro di quanto il partito guidato dal primo ministro Giorgia Meloni sia vicino ai cittadini ed aperto al confronto.

La sede viene aperta con il sostegno di Elisa Tarasco, possibile candidata al Consiglio regionale del Piemonte per Fratelli d’Italia.

La sede di piazza Risorgimento sarà utilizzata come spazio politico e di ascolto dal circolo di Fratelli d’Italia del Saluzzese, utile ai cittadini per potersi confrontare con i candidati ed avere chiarimenti in merito a progetti e programma elettorale.

“Siamo felici di poter dare al Saluzzese uno spazio per il confronto e per l'ascolto. Crediamo nelle nostre proposte e siamo convinti che questa sede possa essere un riferimento per le problematiche dei cittadini.

Sono onorata - afferma Elisa Tarasco - del coinvolgimento richiesto e mi metto a disposizione del partito che rappresento e del territorio. Ringrazio per l'opportunità il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia William Casoni e tutto il partito”.