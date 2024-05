"In Regione serve la grinta di Beppe": Pedron e Chiambretti scelgono il Candidato Ghisolfi

Eleonora Pedron: "Ci serve un po' della grinta di Beppe in tutte le Istituzioni"

"Caro Beppe, ci serve la tua grinta anche in Regione. Abbiamo davvero bisogno di un pizzico della tua grinta un po' in tutti i campi della vita e delle istituzioni".

Parola di Miss Italia 2002, che ha incentrato il proprio video messaggio elogiando la volontà e la determinazione del Professor Ghisolfi a intraprendere la sfida per la Regione Piemonte, una Istituzione dal cui buongoverno dipende l'adeguatezza di una serie servizi di strategica importanza per l'agire e la serenità quotidiana di cittadini e imprese, dalla sanità all'agricoltura ai trasporti alla pianificazione urbanistica del territorio, soprattutto nell'arco dei prossimi 5 anni in cui dovranno essere ultimati tutti i progetti finanziabili con il PNRR e con i fondi di sviluppo e coesione sottoscritti dal Governatore Alberto Cirio con l'Unione Europea e con il Governo Italiano.