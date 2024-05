Le industrie nella corsa alla presidenza del Piemonte: "Abbiamo resistito da sole, ora serve l'aiuto della Regione"

" Stiamo tenendo il passo, al pari del Nord, ma in alcuni elementi siamo anche più avanti. Ma il plauso va agli imprenditori, che hanno saputo essere resilient i". Così Marco Gay , presidente di Confindustria Piemonte , ha aperto il confronto tra i candidati alla presidenza della Regione di fronte alla platea degli industriali piemontesi, presso il Centro congressi di Unione industriali di Torino. "Ma tutto questo non ci basta. Non è nemmeno un punto di partenza - ha aggiunto - Dobbiamo crescere insieme alle imprese, di fatturato e dimensioni. Il tutto proseguendo in una direzione europea ".

La posizione di dialogo, peraltro, non è una novità per gli industriali. "Già dal 2021 stiamo elaborando e aggiornando il documento con la nostra proposta per il rilancio del territorio - ha detto ancora Gay - Abbiamo l'ambizione che possa essere un'agenda e un cruscotto per gli avanzamenti che bisogna tenere aggiornati per capire dove sta andando la nostra regione".