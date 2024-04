Il Bonelli di Cuneo in prima linea sui temi riguardanti fisco e legalità

Prosegue il Progettto "Seminare la Legalità", che ha visto coinvolte tutte le classi quinte dell’Itc Bonelli di Cuneo e che è nato da un’intesa maturata già da anni tra il Bonelli e l'Agenzia delle Entrate e Riscossione, mirato a sensibilizzare gli alunni sul ruolo e sull'efficacia del sistema tributario italiano.

Questa volta a parlare agli studenti sono stati i relatori dr. Bergamasco Mauro e dr Graglia Antonella, che hanno presentato e spiegato le diverse tipologie d'imposte ed hanno illustrato il grave fenomeno dell'evasione fiscale.

L'incontro è stato suddiviso in due parti: durante la prima hanno parlato dell'importanza della lealtà e della legalità e di come l'evasione fiscale sia ovunque anche quando non ce ne rendiamo conto, esempio ne sono le denunce dei redditi: se ogni cittadino pagasse correttamente le tasse ciò porterebbe ad una maggiore quantità e qualità nei servizi pubblici.

Nella seconda parte del loro intervento è stato invece spiegato in modo più pratico cosa viene fatto all’Agenzia delle Entrate e sono stati presentati i diversi settori di intervento.

Gli studenti hanno trovato questo incontro molto istruttivo ed interessante, soprattutto perché i due responsabili hanno utilizzato materiale video (estratti di film e/o di notiziari) che ha reso immediatamente concreti i loro discorsi e immediatamente comprensibili i loro riferimenti all’importanza di essere cittadini consapevoli dotati di un corretto senso civico.

Lo staff organizzativo del Bonelli ringrazia i due relatori per il loro prezioso contributo.