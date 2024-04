Atletica: raduno di Formia con la Nazionale Junior per Lorenzo Vera

Si è svolto nel ponte del 25-27 aprile il raduno della Nazionale Junior a cui è stato convocato anche Lorenzo Vera dell'Atletica Mondovì, dopo il bronzo indoor sui 200 metri.

A Formia, presso il centro di preparazione olimpica "Bruno Zauli", Lorenzo, agli ordini dei tecnici azzurri, ha svolto sessioni di allenamento specifiche in funzione delle staffette assieme ai compagni.

L'obbiettivo è quello infatti "preparare" una 4x100 competitiva in vista dei Campionati Europei Junior di Banská Bystrica in Slovacchia, in programma dal 18 al 21 luglio e il saluzzese sarà uno degli attenzionati.

Tutto dipenderà, ovviamente, da come andrà la stagione, ma esserci è motivo di soddisfazione anche per il tecnico Mauro Arcobelli.

L'esordio di Lorenzo sui 100 metri è previsto sabato all'Arena di Milano in occasione del 2° Milano Sprint Gala.