Alba, Stella Maris sale in Prima Categoria. "Un grande traguardo"

Una grande festa. Dopo il triplice fischio ai supplementari che ha sancito la vittoria della Stella Maris per 3-1 contro il Pralormo grazie all'asse Di Marco, Cignetti e Bonino. Una vittoria che ha significato la promozione in Prima Categoria, dopo un campionato vissuto alla grande, che solo nelle ultime giornate ha subito un rallentamento, costato la promozione diretta. Ma ora è tempo di guardare avanti e al futuro. La società dal presidente Giancarlo Bosio, all'allenatore Ferruccio Di Marco sono già concentrati a gettare le basi per la prossima stagione. Le due parole chiave che vengono espresse all'unisono sono impresa e gruppo.

"Per una piccola realtà come la nostra è un risultato importante che premia il lavoro dei giocatori, l'affiatamento e la costanza". Il gruppo è stato costruito come un mix di giovani, abbinato all'esperienza di diversi giocatori veterani. Non sono mancate mai la tenacia, la volontà di soffrire e anche una certa propensione al divertimento e alla leggerezza.

"Cercate di divertirvi e di essere leggeri, avete anche i supplementari per cercare di portare a casa la vittoria", era stato il consiglio del mister per allentare la tensione. E le cose sono girate nel modo giusto. Ora qualche giorno di riposo e già inizieranno le riunioni per pianificare il futuro.