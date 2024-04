Tennistavolo: il mantese Giacomo Izzo è campione d'Italia U17

Dal 25 al 30 aprile si svolgono a Terni i Campionati Italiani Giovanili di Tennistavolo U11, U13, U15 e U17.

Venerdì 26 si sono tenute le gare di doppio U17 dove Giacomo Izzo, atleta mantese del Milano Sport Tennistavolo, ha conquistato l’oro nel doppio misto in coppia con l’atleta del Tennistavolo Castelgoffredo Cecilia Cicuttini e l’argento nel doppio maschile con il compagno di società Alberto Garbati.

L’evento top, obiettivo più importante ed ambito della stagione agonistica giovanile, è arrivato sabato con la conquista della medaglia d’oro e del titolo di Campione d’Italia, nella gara di singolo U17.

Non era facile per Giacomo confermarsi, partendo da favorito, testa di serie n.1 del torneo, contro avversari agguerriti a cui non ha lasciato scampo: nel girone, poi nel tabellone ad eliminazione diretta, fino alla conquista della finale, tutti 3 a 0, cedendo un unico set in semifinale.

Per Izzo questo è il secondo titolo italiano giovanile in singolo, dopo quello del 2022 nella categoria U15.

Prossimo appuntamento nel circuito mondiale WTT a maggio, a Platja d’Aro in Spagna e a giugno ad Helsingborg in Svezia, guardando agli Europei che si terrano a luglio, sempre in Svezia, a Malmö.