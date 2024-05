Monchiero, il sindaco Riccardo Ghigo saluta la comunità: "Non mi ricandido, ma ho dato tutto me stesso"

Raccontare 5 anni da sindaco non è facile. Ci sono scelte, opere, iniziative, ma anche una serie di emozioni, ricordi e baluardi che hanno guidato l'azione amministrativa. Riccardo Ghigo, primo cittadino uscente di Monchiero, ha provato soprattutto a raccontarsi, a elencare quanto è stato fatto insieme al consiglio comunale, durante una serata aperta alla comunità, ieri, lunedì 29 aprile.

"In questi cinque anni ho dato tutto me stesso, senza risparmiarmi mai, cercando di ascoltare tutti e non avendo limiti di orario. Se ho sbagliato, però, sono pronto a chiedere scusa. Sono stati anni difficili, in cui abbiamo dovuto affrontare il Covid, e in cui mi sono trovato ad affrontare per due volte problemi di salute", ha affermato Ghigo.

Puntualissimo ed orgoglioso il lungo elenco delle opere pubbliche, delle manifestazioni organizzate, delle visite ricevute, con una particolare attenzione ai numeri: risorse ricevute e i bilanci passati. "Abbiamo chiuso il bilancio 2023 con un avanzo di 229.000 euro. Dal 2019 abbiamo ottenuto grandi risultati in diversi campi, merito del lavoro di squadra e delle tantissime persone che mi hanno aiutato e supportato".

Lunghissimo l'elenco dei ringraziamenti, come nutrito è stato il pubblico che ha affollato il salone polifunzionale e ha applaudito l'Amministrazione uscente, L'ultima parte della serata è stata dedicata ai personaggi, alle figure e alle parole che hanno guidato il sindaco nelle sue scelte. Tra le tante, quelle del generale Alberto dalla Chiesa: "Ci sono cose che non si fanno per coraggio, si fanno solo per guardare più serenamente negli occhi i propri figli e i figli dei nostri figli".