Roberto Testa è il secondo candidato sindaco a Pocapaglia: "Punto al dialogo con la comunità"

Roberto Testa 56 anni, impiegato, già candidato sindaco nel 2019, consigliere di minoranza per i due mandati precedenti, è lo sfidante di Giuseppe Dacomo per la carica di primo cittadino a Pocapaglia

Cosa l'ha spinta a scendere in campo in questa tornata elettorale?

"La capacità di ascolto, il dialogo con i pocapagliesi, il lungo lavoro svolto per formare questa " squadra " mi ha spinto ad accettare questa candidatura".

Che tipo di lista ha in appoggio?

"Siamo una lista civica e ci siamo dati il nome" ascoltiAMO Pocapaglia ". La nostra lista è composta da persone con età, professioni, esperienze diverse, impegnati in Amministrazione Comunale negli anni passati, impegnati sia in ambito sociale, nel mondo del volontariato, culturale, sportivo, pronti a continuare e a mettersi al servizio della comunità".

Cosa si sente di dare a questa comunità?

"Con la nostra 'squadra' siamo pronti a metterci a servizio della comunità, senza la pretesa di essere i migliori, con umiltà e dedizione, con la consapevolezza dell'importanza del dialogo e del confronto nella massima trasparenza. Questo sarà il filo conduttore del nostro operato".

Avete già un programma di massima?

"Sì, lo stiamo già esponendo ai cittadini negli incontri fatti e che faremo nel capoluogo e nelle frazioni".

I prossimi incontri della lista “ascoltiAMO Pocapaglia” saranno:

Mercoledì 22 maggio ore 20.45 presso pilone votivo Strada Moreis

Giovedì 23 maggio ore 20.45 presso ex scuola Saliceto

Lunedì 27 maggio ore 20.45 presso circolo ACLI Macellai

Martedì 28 maggio ore 20.45 presso Villaggio del Sole Cravere

E a seguire altri nelle frazioni e nel concentrico.