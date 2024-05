Entrano nel vivo le attività del bando POP, promosso per la prima volta dalla Fondazione Crc

Oltre 60 appuntamenti che da aprile a fine giugno animeranno 10 diversi mercati cittadini della provincia di Cuneo, realizzati da 18 enti culturali individuati attraverso la selezione chiusa a metà ottobre 2023. Entrano nel vivo in queste settimane le attività del bando POP, l’iniziativa promossa per la prima volta da Fondazione CRC nel 2023 con l’obiettivo di diffondere la conoscenza delle arti performative – teatro, musica, danza, arte circense – in provincia di Cuneo e coinvolgere nuovi pubblici.

Il bando POP intende creare occasioni di fruizione di eventi culturali aperte a tutti e mettere a disposizione degli enti e delle associazioni selezionate percorsi e strumenti per progettare nuove forme di contaminazione: gli enti coinvolti propongono al pubblico, all’interno dei mercati, alcune pillole performative finalizzate a far conoscere le proprie attività, coinvolgendo nelle performance tutti coloro che frequentano i mercati. Dopo una prima manifestazione di interesse, il bando ha selezionato ad ottobre 2023 i 18 enti che stanno partecipando a un percorso finalizzato a rafforzare le competenze in ambito comunicativo, di marketing e di promozione delle loro attività. L’iniziativa ha una dotazione complessiva di 180 mila euro, grazie a cui gli enti hanno organizzato gli appuntamenti nei mercati e creato azioni di comunicazione coinvolgenti e strutturate, capaci di portare l’arte e la cultura fuori dai luoghi comuni, di metterle al centro della vita delle comunità, in una sorta di nuova agorà pubblica, sorprendendo e lasciando un seme d’interesse e curiosità in coloro che si imbatteranno nei gazebo del Bando POP. Le iniziative, realizzate a cura degli enti beneficiari, sono l’esito del percorso avviato negli scorsi mesi, la cui conclusione è prevista per giugno 2024.

Le 10 Amministrazioni locali coinvolte, che hanno concesso il patrocinio al progetto, condividono e appoggiano le iniziative. Il bando ha previsto anche la creazione di un tavolo di coordinamento, allargato alle principali manifestazioni della provincia di Cuneo, finalizzato a creare una programmazione culturale di ampio respiro, a portare nuove idee e a condividere buone pratiche.



Per informazioni sul bando e sugli appuntamenti: https://fondazionecrc.it/pop/