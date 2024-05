Intensa grandinata sul comune di Roburent

Un'intensa grandinata si è abbattuta, nel pomeriggio di oggi, giovedì 2 maggio, sul comune di Roburent, dove lo scorso 22 aprile ha nevicato.

Strade e prati sono stati letteralmente imbiancati, segno di una primavera che stenta ad arrivare.

Allagamenti e smottamenti, nel pomeriggio, nel territorio comunale di Brossasco. Non si segnalano al momento danni ingenti.

Le previsioni di Datameteo per i prossimi giorni:

Temperature in quota piuttosto alte, mentre in pianura le massime a causa delle precipitazioni torneranno ad abbassarsi su valori tra 13 e 18°C. Minime anche in calo e generalmente tra 11 e 14 °C. Venti deboli o localmente moderati ma piuttosto variabili di direzione.

Tendenza successiva. Resteremo ancora sotto l'influsso di correnti occidentali atlantiche instabili, anche se non si vedono perturbazioni durature, ma passaggi perturbati piuttosto rapidi, da valutare in dettaglio nei prossimi aggiornamenti.

Temperature in leggero calo giovedì ma poi si manterranno sugli stessi livelli per tutta la seconda parte della settimana.

