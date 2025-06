A Margarita la corsa podistica "quarto trofeo Gruppo Alpini"

Venerdì 20 giugno il Gruppo Alpini Margarita ha organizzato la ormai tradizionale corsa podistica non competitiva "quarto trofeo Gruppo Alpini Margarita” in memoria del Generale "F. Vigliero", in collaborazione con l’Associazione PAM Mondovì e il Comune di Margarita, con annesso “pasta party”.

La classifica vede vincitore nella cat. maschile: Aimo M., mentre nella cat. Femminile: Mattone G., invece della cat. Alpini: Laratore L.. Primo classificato margaritese Laconi M. e femminile Borello M.

Un sincero ringraziamento giunga alla Sezione Alpini Mondovì presente e collaborativa nella realizzazione dell’evento, all’Unità di Protezione Civile ANA Mondovì, al Gruppo “Eventi e Manifestazioni” dell’ANA Mondovì, all’Associazione “Margarita Attiva e Solidale” e a tutto il Gruppo Alpini Margarita per il servizio e la collaborazione offerta.

Grazie, infine, agli sponsor: Lekkerland Serra, Alberti Valentina Assicurazioni, AL-FRA V.I Beinette, Piemonteco e Banca di Caraglio, che permettono il ripetersi, ogni anno, di questa bella tradizione sportiva.