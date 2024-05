Nuova carta delle acque pescabili con divieti, zone turistiche di pesca e tratti "no kill"

Novità in vista per gli appassionati della pesca. Sul sito della Provincia di Cuneo (www.provincia.cuneo.it) è pubblicata la nuova carta della pesca aggiornata con le nuove indicazioni sui divieti di pesca, le zone turistiche di pesca (Ztp) e dei tratti no kill dove il pesce catturato viene rilasciato nei torrenti. Ecco le principali novità riportate sulla carta ittica.

Nuovi divieti di pesca inseriti in cartografia: Acceglio torrente Maira dal ponte in prossimità della chiesa di San Pietro, a valle, sino al ponte di legno in centro paese, in località “Ponte Maira”; Acceglio Rio Unerzio: dall’opera di presa della centrale idroelettrica “Frere 2”, a valle, sino al ponte collocato al termine del paese in località Chialvetta; Sanfront Torrente Albetta dal ponte di via Divisione Cuneense (strada provinciale 117) ed il ponte in via Comba Albetta nel concentrico comunale.

Per quanto riguarda le zone turistiche di pesca (Ztp) nel 2021 con autorizzazione è stato rinnovato questo tratto con la modifica dei confini riportati in cartografia: torrente Casotto, nel comuni di Monasterolo Casotto e Torre Mondovì, nel tratto a monte della piazzola lungo la sp 164, poco prima della palina indicante il km 5 e a valle, dalla linea elettrica tra Cascina Sciandra e Cascina Verna che attraversa il torrente Casotto per circa 1500 metr.

Il Consiglio provinciale del febbraio scorso ha approvato il prolungamento verso valle del tratto “no kill” Ciprinicolo relativo al fiume Tanaro nei comuni di Narzole e Cherasco comprendente le restanti acque con diritto demaniale di pesca provinciale sino alla confluenza con il fiume Stura.

La Provincia ricorda che i divieti di pesca, i tratti no kill che riguardano le acque della Granda come anche il divieto di trattenimento di esemplari della specie temolo (Thymallus aeliani) e luccio (Esox cisalpinus) e il divieto di trattenimento della trota marmorata (Salmo marmoratus) nel torrente Gesso nel comune di Valdieri (dal confine della riserva di pesca nei pressi del ponte di Cialombard sino a 100 metri a valle del salto della Brignola) sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2024.

Tutte le informazioni relative alla gestione della pesca e alla carta ittica sono reperibili ai seguenti link: https://www.provincia.cuneo.it/tutela-faunistica-ambientale/pesca oppure https://www.provincia.cuneo.it/tutela-faunistica-ambientale/pesca/carta-acque-pescabili.