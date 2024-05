Piccola tregua dal maltempo nel weekend: temperature in rialzo ma ancora nella media del periodo

Questo fine settimana le condizioni meteo saranno decisamente migliori rispetto a quanto accaduto questi ultimi giorni. Ma essendo ancora sotto l'influsso di correnti sudoccidentali instabili, queste condizioni non saranno totalmente prive di fenomeni. Temperature in leggero rialzo e perfettamente nelle medie del periodo.



Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi venerdì 17 maggio

Al mattino presenza di nubi basse sulle pianure e sereno sulle Alpi. Col passare delle ore si rasserenerà sulle prime mentre si formeranno classici cumuli pomeridiani, che occasionalmente daranno luogo a rovesci o deboli temporali lungo i rilievi tra Alpi Liguri e Alpi torinesi. In serata tali rovesci isolatamente potranno interessare anche le pedemontane o pianure occidentali.



Temperature massime in ripresa e comprese tra 19 e 22 °C. Venti per lo più assenti o deboli variabili al mattino, tendenti a divenire meridionali nel pomeriggio, con intensità anche moderate tra Liguria centrale interna, Langhe ed alessandrino.

Sabato 18 e domenica 19 maggio

Condizioni quasi fotocopia, con bel tempo al mattino, mentre al pomeriggio solita instabilità cumuliforme con rovesci e temporali più diffusi sabato, più isolati domenica, che interesseranno sempre le fasce alpine, le pedemontane e in parte le pianure occidentali in serata.



Temperature stazionarie o con locali oscillazioni. Le massime saranno generalmente comprese tra 20 e 23 °C. Le minime saranno anche in leggero aumento, e comprese tra 11 e 13 °C, fino a 14/15 °C su coste. Venti generalmente deboli e di direzione variabile, possibili locali forti raffiche durante i temporali.

Tendenza successiva

Al momento la tendenza indica un perdurare delle condizioni instabili anche ad inizio settimana prossima, con una perturbazione vera e propria che però dovrebbe interessare per lo più le altre regioni del nord. Ne sapremo di più nei prossimi aggiornamenti.



