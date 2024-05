A Narzole torna l'appuntamento con la rassegna: "I libri al centro".

Venerdì 3 maggio alle ore 21, sotto l'ala di palazzo Balocco (in casa Balocco, davanti alla chiesa in caso di mal tempo), incontreremo Nora Grant, alias Barbara Torta per parlare del suo libro: "Melodia perfetta di note stonate".

Insieme passeggeremo per le vie di Londra, scenderemo nella metropolitana, ci sposteremo nella campagna, pattineremo sul ghiaccio e incontreremo tante persone. Vivremo con Jane le sue giornate, il suo lavoro, le sue aspirazioni; scambieremo messaggi con le sue amiche di sempre e ci imbatteremo in un affascinante violinista che stravolgerà la sua vita.

Venerdì, alla vigilia dell'uscita del suo nuovo libro, che presenterà al salone del libro di Torino, faremo una chiacchierata con Nora Grant, ma soprattutto con Barbara Torta, con la sua fantasia, con la sua intelligenza e con la sua simpatia innata.

Venerdì giocheremo per introdurvi in una storia ambientata in Inghilterra, la storia di un incontro speciale, di una storia d'amore che crediamo sarete felici di leggere, ma insieme proveremo anche a strappare qualche anticipazioni sul nuovo libro