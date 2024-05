Cala il sipario sul Caffè Letterario di Bra: un successo di ospiti e incontri culturali

Non ha deluso le attese l’ultimo appuntamento del Caffè Letterario di Bra, che giovedì 16 maggio ha chiuso la 6ª edizione con la presentazione del libro “Il profitto e la cura. La sostenibilità e le voci che non abbiamo ascoltato” (Slow Food editore).

L’autrice Cinzia Scaffidi ha interessato, affascinato, incuriosito e fatto riflettere i presenti sul tema della sostenibilità ambientale e del ruolo dell’agricoltura come motore della tanto auspicata transizione ecologica.

La sala sold out della libreria Crocicchio conferma il successo del format curato dalla giornalista Silvia Gullino, in collaborazione con l’associazione Albedo e Slow Food Bra, dimostrando come a Bra la cultura abbia un sempre più importante peso specifico.