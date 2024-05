Passeggiate culturali alla scoperta delle borgate di Albaretto Macra e Celle di Macra

Appuntamento con le passeggiate culturali organizzate dall’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira volte alla scoperta delle borgate dei Comuni dell’Ecomuseo e realizzate in collaborazione con il Consorzio Turistico Valle Maira.

Il giorno domenica 19 maggio le passeggiate con accompagnatore permetteranno di scoprire la Borgata Serremorello situato nel vallone di Albaretto di Macra un tempo capoluogo dell’ex comune di Albaretto, con il Punto visita Bottai situato nella ex Palazzo comunale, proseguo per la Chiesa Parrocchiale dedicata a Maria Assunta, per giungere a Borgata Garino. Salita, attraversando Borgata Cucchietti a Borgata Colletto con bella vista panoramica, con ritorno a Serremorello.

Orario visita: tempo percorrenza 2,5/3 ore - partenza alle ore 10.00 ed arrivo alle ore 12.30/13

Ritrovo a Borgata Serremorello di Albaretto Macra davanti al Punto visita Bottai.

Nel pomeriggio programmata la passeggiata culturale a Celle di Macra, partendo da Borgata Chiesa, visita della Cappella di San Sebastiano con gli affreschi medievali per proseguire alla volta di delle Borgate di Serre e Ruà per conoscere due caratteristici villaggi alpini della Valle Maira. Ritorno a Borgata Chiesa dove si potranno visitare la Parrocchiale di San Giovanni Battista con il Polittico di Hans Clemer, il Museo Seles il Punto Visita Pinse, ed ammirare l’affresco medievale, l’apiario e le peculiarità dell’abitato capoluogo

Orario visita: tempo percorrenza 2,5/3 ore - partenza alle ore 14.30 ed arrivo alle ore 17.00/17.30.

Ritrovo a Borgata Chiesa di Celle di Macra davanti Parrocchiale.