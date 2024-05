La “Voce del Soprano”: grande lirica nel concerto dedicato alla prima donna del melodramma

Domenica 12 maggio alle 17,30 nel Monastero della Stella, piazzetta della Trinità, a Saluzzo, torna la grande musica lirica con un concerto tutto dedicato alla “Voce del Soprano” indiscussa prima donna del melodramma.

Sarà un affascinante confronto tra i rispettivi repertori dei soprani di coloratura, rappresentati dall’agilità vocale e dagli acuti brillanti di Anita Maiocco (nata nel 1999, ha iniziato nel Coro di voci bianche del Teatro Regio di Torino) e dei soprani lirici, rappresentati dal timbro caldo e possente di Chiara Sorce (nata nel 1998, ha intrapreso lo studio della musica a 9 anni e quello del canto lirico con la madre).

Saranno eseguite le più celebri e amate arie d’opera da Mozart a Donizetti, da Verdi a Puccini, da Offenbach a Bernstein, con il bellissimo punto d’incontro nel Duetto dei fioridalla “Lakmé” di Delibes.

Le due giovani interpreti seguono brillantemente gli studi presso il Conservatorio Antonio Vivaldi di Alessandria, e saranno eccezionalmente accompagnate dal maestro Leonardo Nicassio, fra i più richiesti preparatori di cantanti lirici in Italia e all’estero e docente di accompagnamento pianistico.

Il concerto fa parte dalla rassegna “I Conservatori in Piemonte”– III edizione organizzato dall’associazione “Toret Artist” Tre Sei Zero di Torino, è promossodall’Associazione Amici del teatro e della musica “Magda Olivero” ed è sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo nell’ambito dei “Salotti musicali”.

Al termine sarà consegnato l’annuale “Premio di Studio” per voci giovani e promettentidella lirica, istituito dall’Associazione in ricordo e in onore della cantante lirica di origine saluzzese Magda Olivero, quest’anno nel decennale dalla sua scomparsa.

L’ingresso è libero. Eventuali prenotazioni sul sito: www.monasterodellastella.it