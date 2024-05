Lunedì 13 maggio Gian Carlo Caselli a Savigliano

Gian Carlo Caselli arriva a Savigliano. Nell'ambito delle attività del progetto “Oceano” di Oasi Giovani, lunedì 13 maggio è in programma un incontro con l'ex magistrato e saggista, che presenterà il suo libro “Giorni memorabili che hanno cambiato l'Italia (e la mia vita)”.

Insieme a Gian Carlo Caselli, interverrà il figlio Stefano Caselli, co-autore dell'opera – edita da Laterza – nonché giornalista de “Il Fatto Quotidiano”. A moderare l'incontro, l'insegnante Maurizio Biancotti.

«Caselli – spiegano dalla casa editrice – ha attraversato da protagonista gli snodi più drammatici della storia recente italiana, dal terrorismo alla criminalità organizzata. In questo libro, scritto con il figlio, vi è una penetrante rilettura dei fatti che hanno cambiato il nostro Paese. Dieci date per dieci capitoli, dalle Brigate rosse alla mafia, dalla strage del cinema Statuto al ‘processo del secolo’ contro Giulio Andreotti, passando per il Csm e la ’ndrangheta al Nord, fino ad arrivare alle polemiche sulla Tav. Il libro racconta gli snodi fondamentali di cinquant’anni di storia italiana intrecciati con la biografia, non solo professionale, di un testimone forse unico nel panorama della magistratura italiana».

L'incontro è in programma dalle 18, a palazzo Longis, in via Torre de Cavalli. È aperto a tutti, dai 14 anni in su.

«Siamo felici di portare a Savigliano una figura di grande spessore come Caselli – afferma il presidente di Oasi Giovani Gianfranco Saglione –. L'appuntamento avrà il taglio di una lezione di educazione civica: ci fa piacere che il momento sia inserito nelle attività di Oceano, e che si rivolga anche (ma non solo) ai giovani».

L'ingresso è libero. Per informazioni: 348/72.02.776.