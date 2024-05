Federmanager Cuneo, FASI e Confindustria Cuneo insieme per il welfare sanitario

L’evento si svolgerà dalle 17 alle 19 presso la Sede di FEDERMANAGER Cuneo in Via Vittorio Bersezio 9.

Ad anticipare l’iniziativa, a partire dalle 15, sarà possibile, per gli associati in regola con l’iscrizione, prenotare un consulto con FASI, con una disponibilità massima di 15 minuti a incontro; per fissare l’appuntamento contattate la segreteria al seguente indirizzo e-mail: segreteria.cuneo@federmanager.it. In tale sede, per chi non è ancora iscritto a FEDERMANAGER Cuneo, sarà possibile compilare il modulo di iscrizione ed effettuare il versamento.

Il tema proposto ha l’obiettivo di mettere a fuoco le tutele e i servizi di assistenza sanitaria dedicati ai dirigenti. Questi servizi possono includere l’accesso a cure mediche specialistiche, programmi di prevenzione, assistenza sanitaria personalizzata e coperture assicurative che vanno oltre quelle fornite dal sistema sanitario nazionale.

In generale, il welfare sanitario aziendale può avere un impatto significativo sulla qualità della vita dei dirigenti e delle loro famiglie, contribuendo a migliorare il benessere fisico e mentale, ridurre lo stress e aumentare la produttività lavorativa. Inoltre, può rappresentare un fattore chiave nell’attrarre e trattenere talenti all’interno dell’azienda, offrendo un pacchetto di benefit competitivo.

Programma dell’incontro

Apertura lavori: Fulvio D'Alessandro, Presidente FEDERMANAGER Cuneo, Giuliana Cirio, Direttore CONFINDUSTRIA Cuneo

Saluti istituzionali: Daniele Damele, Presidente FASI, Germano Gallina, Direttore Generale FASI

Relazione: “Il valore del FASI nel welfare aziendale” Fabio Pengo, Vicepresidente FASI

Relazione: “Il valore della tutela”, Sandro Sabbatini, Area Mercato FASI

Al termine dell'incontro sarà offerto un aperitivo a tutti i partecipanti.

La partecipazione all'incontro è gratuita previa registrazione inviando una e-mail a:

segreteria.cuneo@federmanager.it

FASI è il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa in Italia. È stato creato nel 1977 e offre prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionale ai dirigenti industriali volontariamente iscritti e alle loro famiglie. Il Fasi raccoglie contributi sia dalle aziende che dai dirigenti iscritti per fornire questa copertura sanitaria aggiuntiva. L’assistenza è estesa anche ai familiari dell’iscritto e può essere erogata sia in forma diretta che indiretta. I servizi FASI vengono garantiti per i dirigenti e i dirigenti in pensione. Per maggiori dettagli, puoi visitare il sito ufficiale FASI

FEDERMANAGER CUNEO è un’associazione che rappresenta e tutela i dirigenti industriali nella provincia di Cuneo ed è il riferimento provinciale per FEDERMANAGER che offre servizi di supporto ed assistenza ai suoi 16.000 membri in vari aspetti del rapporto di lavoro, dalla costituzione alla conclusione. Questi servizi includono orientamento e formazione, consulenza previdenziale, fiscale e sanitaria, assistenza in situazioni come le conciliazioni aziendali. L’associazione si impegna anche a promuovere l’accrescimento culturale, sociale e il networking tra i dirigenti. I servizi FEDERMANAGER vengono garantiti per i dirigenti e i dirigenti in pensione. Per ulteriori informazioni, puoi visitare il sito ufficiale FEDERMANAGER Cuneo

CONFINDUSTRIA CUNEO è un'Associazione rappresentativa, apartitica e senza scopo di lucro, che unisce su base volontaria le imprese manifatturiere e di servizi che operano nella provincia di Cuneo. Tra gli obiettivi dell'Associazione vi è quello di contribuire allo sviluppo della società civile attraverso la diffusione della cultura d'impresa. CONFINDUSTRIA Cuneo afferma i suoi valori, sia a livello locale che nazionale, partecipando attivamente alla crescita del territorio tramite le attività di rappresentanza presso le Istituzioni e fornendo servizi di consulenza. Per ulteriori informazioni, puoi visitare il sito ufficiale CONFINDUSTRIA Cuneo

Informazioni e contatti

FEDERMANAGER Cuneo – VIA VITTORIO BERSEZIO, 9 – 12100 – CUNEO

L’e-mail è: segreteria.cuneo@federmanager.it

Telefono: 0171 455699

Orari

Lunedì e mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00