“Osare la speranza”: il Festival Funamboli porta a Mondovì Gianfelice Facchetti, Walter Veltroni, Federica Angeli, Eraldo Affinati e Domenico Quirico

A margine dell’assemblea ordinaria dei soci, l’associazione “Gli Spigolatori” ha annunciato la quinta edizione del festival culturale “Funamboli - Parole in equilibrio a Mondovì”, in scena dal 21 maggio al 15 giugno prossimi. Dopo un 2023 dedicato al racconto delle crisi, il filo conduttore di questa edizione sarà “Osare la speranza” e porterà nella città del Belvedere nomi di rilievo nazionale.



Si inizierà infatti martedì 21 maggio con Gianfelice Facchetti e il suo “Osare la speranza con il teatro” e si proseguirà giovedì 23 maggio con Walter Veltroni e “Osare la speranza con la politica”.



Sabato 25 maggio spazio alla giornalista ed esperta gastronomica Debora Sattamino (“Osare la speranza con le tradizioni”), mentre giovedì 30 maggio sarà la volta di Eraldo Affinati (giornalista e scrittore) con “Osare la speranza con le parole”. Venerdì 31 maggio la protagonista del Festival sarà Federica Angeli (giornalista de “la Repubblica” sotto scorta dal 2013) con “Osare la speranza con la legalità”, mentre sabato 1° giugno Paolo Roversi racconterà il suo “Osare la speranza oltre la paura”.



Gran finale sabato 15 giugno con il reporter Matthias Canapini e il giornalista Domenico Quirico in dialogo su “Osare la speranza oltre la guerra”. «Siamo evidentemente orgogliosi degli ospiti di questa quinta edizione, che rappresentano al meglio che cosa significhi, per tutti noi, fare cultura: offrire momenti di riflessione, dibattito e arricchimento personale che possano contaminare il pensiero collettivo nell’ottica di rafforzare lo spirito comunitario» il commendo del presidente dell’associazione “Gli Spigolatori”, Gabriele Gallo.



«Grazie a chi, come ogni anno, ci sostiene e ci supporta e grazie, come sempre, al nostro direttore artistico, Alex Corlazzoli, che ormai da due anni ci guida in questo viaggio meraviglioso alla scoperta della cultura, delle persone e della vita in generale».



Tutti gli eventi saranno ad ingresso gratuito. Nei prossimi giorni sulle pagine social dell’associazione e sul sito www.festivalfunamboli.it verranno pubblicati i dettagli dei singoli incontri.