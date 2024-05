Racconigi Cycling Team al gran completo nella prima edizione della Coppa Fercam

Primo impegno agonistico del mese di maggio sulle strade del Trentino Alto Adige per il Racconigi Cycling Team, che nel primo pomeriggio di domenica sfiderà le avversarie nell’inedita edizione del “Trofeo Fondazione Mario Gottardini - Coppa Fercam”, gara open organizzata dall’A.C.D. Adriana nel cuore della città di Bolzano.

82,8 i chilometri che le atlete in gara dovranno affrontare, spalmati sul tradizionale circuito cittadino di 3600 metri da ripetere per ben 23 volte.

Il ritrovo è fissato alle ore 13:00 presso piazzale I° maggio, mentre la bandierina a scacchi che darà il via alla corsa verrà abbassata da via Giuseppe di Vittorio, dove sarà collocato anche il traguardo finale, alle ore 15:00 in punto.

Il team cuneese, presieduto da Silvio Traversa e diretto in ammiraglia dall’esperto team manager Claudio Vassallo, schiererà ai nastri di partenza la squadra al gran completo, formata dall’under al primo anno di categoria Asia Rabbia, ai piedi del podio nelle gare di Nonantola (MO) e di Cappella di Scorzè (VE), dalla junior piacentina Arianna Giordani, quarta classificata a Ponte a Egola di San Miniato (PI), Bianconese di Fontevivo (PR) e settima a Bovolone (VR), dalla junior di Carpaneto Piacentino (PC) Alessia Sgrisleri, quinta classificata a “Pasqualando”, e dalle atlete all’esordio tra le junior: Dalia Buzzi, lombarda di Marzio (VA), Sofia Cabri, emiliana di Serramazzoni (MO) e Silvia Ricciardi, piemontese di Airasca (TO).

LINE UP RACCONIGI CYCLING TEAM “TROFEO FONDAZIONE MARIO GOTTARDINI - COPPA FERCAM” A BOLZANO:

- Dalia Buzzi (Junior I° Anno, 30 Agosto 2007)

- Sofia Cabri (Junior I° Anno, 29 Ottobre 2007)

- Arianna Giordani (Junior II° Anno, 4 Novembre 2006)

- Asia Rabbia (Under I° Anno, 13 Dicembre 2005)

- Silvia Ricciardi (Junior I° Anno, 26 Settembre 2007)

- Alessia Sgrisleri (Junior II° Anno, 13 Settembre 2006)

TEAM MANAGER e DS: Claudio Vassallo

COLLABORATRICE TECNICA: Camilla Vassallo

ACCOMPAGNATORE: Silvio Traversa