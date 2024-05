Nuovo ospedale di Cuneo, in Consiglio le proposte di Enrici sulla viabilità: l’ospedale chiede i dati sul traffico di via Carle

Si è parlato in Consiglio comunale a Cuneo delle proposte che il consigliere Silvano Enrici – e il gruppo Centro per Cuneo – hanno presentato nelle scorse settimane all’Azienda Ospedaliera e ai progettisti della Inc spa, in merito agli accessi viari del futuro nuovo ospedale unico del capoluogo. Proposte che puntano a evitare – come da progetto di partenariato pubblico-privato – la realizzazione di due rotonde d’accesso su via Carle e, quindi, l’inevitabile aumento di traffico (anche pesante) sul concentrico della frazione Confreria.

Sturlese: “Discutiamo da anni, si scoprono i problemi solo ora?”

A lanciare la discussione Ugo Sturlese (Cuneo per i Beni Comuni), che ha sottolineato come “da sette anni si discute della sede del nuovo ospedale e, solo ora, sorgono i problemi di accesso alla struttura e nella fase costruttiva a causa del traffico che porteranno su via Carle”.



“Chiediamo che queste proposte siano tradotte al direttore dell’Azienda Ospedaliera Livio Tranchida, all’ANAS e alla Provincia per assicurarne la fattibilità esecutiva: continuiamo a non essere favorevoli all’ubicazione del Carle, ma siamo preoccupati dell’esatta fattibilità dell’opera – ha aggiunto il decano del Consiglio comunale - . I grandi temi urbanistici della città dovrebbero essere pensati assieme alla viabilità connessa, così da ridurne l’impatto. Un impegno che non spetta, però, al progettista ma al Comune”.

“Avete delle idee? Se sì, le avete esposte?”

“Incredibile che non ci sia un’idea progettuale definita sulla viabilità legata alla struttura del nuovo ospedale: abbiamo parlato per anni di qualcosa su cui avevamo poco o nulla voce in capitolo, e zero di quello che invece è l’unico argomento su cui abbiamo della responsabilità – ha aggiunto Beppe Lauria - . La mia preoccupazione è che non abbiate un’idea, o che se ce l’avete non l’abbiate mai proposta; l’opera più grande mai realizzata in questo comune avrebbe dovuto essere analizzata in una maniera più profonda”.



“Sono la sindaca, la giunta, la città a dover proporre una soluzione, non si possono aderire a idee lanciate sul piatto da qualunque consigliere comunale – ha commentato Boselli - . Non facciamoci ridere dietro, ci sono dei passaggi specifici da rispettare: se Enrici ha delle idee, le porti in commissione consiliare”.



“Se avessimo percorso la strada del finanziamento Inail saremmo già più avanti nell’iter progettuale – ha concluso Claudio Bongiovanni (Cuneo Mia) - . Un’altra picconata di Centro per Cuneo, che sottolinea come l’amministrazione comunale non si sia fatta trovare preparata sull’argomento della viabilità”.

L’ospedale chiede lumi sul traffico di via Carle

Il capogruppo di Centro per Cuneo Vincenzo Pellegrino ha chiarito come martedì 30 aprile la Inc abbia presentato il piano di fattibilità tecnica economica relativo al progetto del nuovo ospedale unico, e che tramite lettera l’Azienda Ospedaliera abbia chiesto a Comune e Provincia i dati sui flussi di traffico nell’area interessata.



“Buone notizie, insomma – ha detto ancora - . Volontà del Comune è di evitare il più possibile la soluzione delle due rotonde in via Carle, spostando il traffico dove altrimenti possibile. Le opzioni di Enrici sono già state indirettamente presentate alla Provincia: sono ipotesi che esauriscono le volontà dei residenti dando comunque la possibilità di realizzare il cantiere dell’ospedale e i suoi accessi”.



Pellegrino ha poi anche chiesto di rimandare la discussione dell’argomento – e delle proposte avanzate da Enrici – a una commissione consiliare specifica.



“Non arriviamo ‘in zona Cesarini’ con i ragionamenti sulla viabilità, perché il percorso è ancora lungo nonostante la presentazione della parte economico finanziaria chiuda di fatto la parte progettuale dell’iter – ha aggiunto infine la sindaca Patrizia Manassero - . Le nostre sono indicazioni chiedono al proponente di considerare le istanze della città e aprire un dialogo sul tema: c’è un problema, sull’argomento viabilità, e dobbiamo risolverlo”.