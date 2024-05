Bra anticipa la Notte dei Musei

Il 18 maggio 2024 si terrà la nuova edizione della “Note dei Musei”, appuntamento europeo che mira a far apprezzare le ricchezze museali con orari e modalità alternativi e accattivanti. A Bra l’appuntamento viene anticipato al sabato precedente, l’11 maggio, visto il contemporaneo svolgimento del Salone del Libro per ragazzi che si terrà dal 15 al 19 maggio.

Nella serata di sabato 11 maggio tutte le strutture che fanno parte del circuito museale braidese – il Museo di archeologia, storia e arte di Palazzo Traversa, il Museo Craveri di storia naturale, il Museo del Giocattolo e il museo multimediale della “Casa dei braidesi” ospitato all’interno della Zizzola – saranno straordinariamente aperti ad ingresso gratuito dalle 21 alle 24.

Medesima apertura è prevista anche per Palazzo Mathis, all’interno del quale è possibile ammirare fino al 26 maggio la mostra personale dell’artista torinese Mario Giammarinaro “Paesaggi inquieti”.

In particolare, il Museo del giocattolo offrirà alle 21 e alle 22 una visita guidata con laboratorio dedicato ai giochi e divertimenti del periodo pre-cinema: lanterne magiche, taumatropi e fenachistiscopi, ovvero come si giocava con le immagini prima dei pixel. Alle 23 si terrà invece una visita guidata senza laboratorio. Per partecipare è necessaria la prenotazione chiamando dal lunedì al venerdì lo 0172-430185 oppure scrivendo a promozione@comune.bra.cn.it, il sabato e la domenica al numero 349-4565848 oppure via mail a info@ludorespiro.it.

In aggiunta alle visite, il Museo di palazzo Traversa offre anche l’esperienza di una “Lettura al buio” per bambini (dai 6 anni in su) e adulti: si sperimenterà la lettura di un albo tattile illustrato mediante le proprie mani. Due gli appuntamenti in programma, alle 20,30 e alle 22. Prenotazione obbligatoria scrivendo una mail a traversa@comune.bra.cn.it. Info allo 0172-423880.

Aggiornamenti e dettagli sono sempre disponibili sul sito www.museidibra.it.