Fossano: una serata per lo Zambia

Sabato 11 maggio, nel condominio solidale Divina Provvidenza di Fossano (CN), in via Orfanotrofio 12, l'evento Ukubalula unirà il Piemonte allo Zambia, attraverso la musica, promuovendo i valori della condivisione e della solidarietà.



La serata ha l'obiettivo di far conoscere la bellezza e le fragilità del paese africano, e di raccogliere fondi per il progetto Cicetekelo della Comunità Papa Giovanni XXIII. Il progetto dal 1997 si propone di garantire un futuro dignitoso a bambini e ragazzi che vivono in strada o in situazioni familiari complesse.



Cicetekelo nella lingua locale Bemba significa “speranza”. Appuntamento alle 19.30 con il rinfresco offerto a tutti su prenotazione, con la possibilità di acquistare prodotti artigianali zambiani. Seguiranno alle 21 musica, testimonianze e proiezioni video.



Tra gli organizzatori dell’iniziativa Daria Risso, giovane volontaria di Centallo (CN) che ha trascorso quasi cinque mesi in Africa, racconta:



«Il progetto Cicetekelo ha bisogno di sostegno; così ho unito tutti i pezzetti di cuore dell'ultimo anno: la mia famiglia d’origine, il condominio solidale in cui vivo, il progetto Cicetekelo in Zambia. Spero che la serata dell'11 maggio possa gettare un ponte tra il luogo in cui sono cresciuta e i bambini zambiani che avranno sempre una parte di me»!





È anche possibile fare una donazione online.