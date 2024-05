Torna Spazzamondo il 25 maggio in 160 Comuni della Granda

Sabato 25 maggio, in 160 Comuni della provincia di Cuneo, si terrà la quarta edizione di “Spazzamondo. Cittadini attivi per l’ambiente”, il progetto promosso da Fondazione CRC − in collaborazione con il Coordinamento Provinciale della Protezione Civile, ANCI Piemonte, Uncem Piemonte, ANPCI e Cooperativa Erica − che prevede la realizzazione di una campagna collettiva di raccolta di rifiuti abbandonati, con l’obiettivo di incoraggiare la partecipazione attiva dei cittadini per la cura dell’ambiente.

I cittadini potranno iscriversi come singoli, in gruppo, come gruppo scuola o aziendale al sito www.spazzamondo.it entro il 23 maggio. Tra le iniziative di sensibilizzazione e divulgazione delle buone pratiche ambientali, nell’ambito del Cuneo Montagna Festival, Fondazione CRC propone mercoledì 15 maggio, presso il Teatro Toselli di Cuneo, lo spettacolo teatrale “Polimero. Un burattino di plastica”. L’edizione 2024 prevede alcune novità: insieme alle consuete ricompense per i Comuni, previsti per la prima volta premi per le aziende e un incremento del valore dei riconoscimenti per le scuole.

Per maggiori informazioni e per iscrizioni visitare www.spazzamondo.it