Oggi a Saluzzo di inaugura la nuova sede elettorale di Fratelli d’Italia

Oggi pomeriggio, sabato 4 maggio alle ore 17, verrà inaugurata la nuova sede elettorale di Fratelli d’Italia a Saluzzo.



Si tratta di un nuovo spazio di aggregazione, reso operativo in occasione delle prossime elezioni amministrative a sostegno di Giovanni Damiano sindaco.

La sede di piazza Risorgimento 8 sarà utilizzata come spazio politico e di ascolto dal circolo di Fratelli d’Italia del Saluzzese, utile ai cittadini per potersi confrontare con i candidati ed avere chiarimenti in merito a progetti e programma elettorale.

A seguito dell’inaugurazione vi sarà un momento conviviale.