Giuseppe Civati a Cuneo per parlare di partecipazione e rappresentanza politica

Lunedì 27 maggio alle ore 18.30, presso Famù nel Parco in viale degli Angeli-Parco della Resistenza di Cuneo, in un incontro gratuito e aperto a tutta la cittadinanza interverrà Giuseppe Civati per parlare di partecipazione e di rappresentanza politica. Il fondatore di Possibile e della casa editrice People, autore di numerosi libri tra cui Non siete fascisti ma, Un po' di possibile, Stranieri per sempre e Una meravigliosa posizione, dialogherà con Giulia Marro e Marco Giusta, candidati con Alleanza Verdi e Sinistra alle prossime e imminenti elezioni regionali.