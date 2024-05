Tarantasca, gli incontri con la presentazione della lista Colomba

La lista della Colomba è lieta di invitare tutti i cittadini agli incontri di presentazione del programma elettorale in vista delle elezioni dell'8 e 9 giugno. Queste serate saranno un'importante occasione per conoscere da vicino i candidati, discutere delle proposte e ascoltare le idee e le domande della cittadinanza.



Calendario degli incontri:



- 29 maggio, ore 21:00 - San Chiaffredo, presso il Centro Polivalente

- 31 maggio, ore 21:00 - San Defendente, presso la Ex Casa Canonica

- 4 giugno, ore 21:00 - Tasnere, presso il Circolo Acli

- 5 giugno, ore 21:00 - Santa Cristina, presso la Struttura Polivalente

- 6 giugno, ore 21:00 - Tarantasca, presso il Salone Polivalente in Piazza Giordana (chiusura campagna elettorale)



Durante questi incontri, la lista della Colomba con Giancarlo Armando candidato sindaco avrà l'opportunità di presentare in dettaglio il programma elettorale ed ascoltare le problematiche e le necessità della popolazione.



“Crediamo fermamente che il dialogo e la partecipazione attiva siano fondamentali per costruire una comunità più forte e coesa. Siamo convinti che insieme possiamo fare la differenza e lavorare per un futuro migliore per Tarantasca. Vi aspettiamo numerosi a questi appuntamenti!”