Matteo Gagliasso (Lega): "L'ascolto è alla base del nostro partito. È importante rispondere alle esigenze del territorio” [VIDEO]

La Lega ha inaugurato il nuovo punto d'incontro a Busca.

Presente, tra i big del partito, anche Matteo Gagliasso, consigliere uscente, ricandidato alle elezioni regionali del Piemonte.

Referente del presidio buschese Eros Pessina, figura già attiva nel panorama politico locale.

Guarda qui il video:





Matteo Gagliasso è intervenuto affermando: “L'ascolto è alla base del nostro partito, perché ascoltare vuol dire anche saper dare delle risposte concrete.

In questi 5 anni in Consiglio regionale abbiamo cercato di rispondere alle richieste del territorio partendo dalla montagna per arrivare alle ‘Botteghe dei Servizi’.

Nessuno pensava si potessero realizzare. Lo abbiamo fatto attraverso finanziamenti che stanno arrivando direttamente agli esercenti.

Sono 106 le botteghe finanziate in tutto il Piemonte, di cui 48 nella provincia di Cuneo.

Ritengo sia importante – conclude Gagliasso - avere dei punti informativi, come quello di Busca che abbiamo appena inaugurato, perché dà la possibilità di incontrare più persone.

È infatti un motivo per confrontarsi con le persone e gli amministratori locali, per cercare di capire le esigenze di tutti, che si possono poi riferire in Regione”.