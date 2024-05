Ad Envie l’ultimo saluto a Michele Ribotta, frutticoltore e decano degli Alpini

"Sei stato un marito, un papà, un nonno e un bisnonno meraviglioso, ricordato dall’amore di tutta la tua grande famiglia, ci hai lasciato ed ora riposi in pace".

Con queste parole viene ricordato dai familiari Michele Ribotta, sul manifesto funebre.

Michele, che veniva chiamato “Chele” o “Chelino”, aveva 84 anni ed oltre essere un apprezzato agricoltore era molto conosciuto nel paese ai piedi del Mombracco per aver gestito con la moglie Carla Ferrero, per oltre 40 anni, la storica trattoria Pesce d’Oro in località Mollare.

Era il decano del gruppo Alpini di Envie della sezione Monviso di Saluzzo, che lo saluta con queste parole: "Il nostro decano Michele Ribotta è andato avanti: ciao vecio, riposa in pace!".

Il sindaco Roberto Mellano, assieme all’amministrazione e ai dipendenti comunali, esprime cordoglio ai familiari.

Michele Ribotta lascia la moglie Carla, i figli Laura con Aldo, Andrea con Enrica, Maria Teresa con Alberto, Irene con Marco, i nipoti Matteo con Marta, Marco con Francesca, Matteo, Michele, Francesco, Stefano, Cristina ed il piccolo Nicolò, la sorella Anna Maria e il figlioccio Fabrizio.

Il funerale sarà celebrato nella parrocchia di San Marcellino di Envie oggi, giovedì 23 maggio alle 15,30, partendo dall’abitazione con accompagnamento a piedi fino in chiesa.