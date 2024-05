Decine di auto danneggiate con graffi e incisioni a Mondovì: individuato l'autore del gesto

Sono decine le auto che, negli scorsi giorni, sono state danneggiate con righe e graffi nel concentrico di Mondovì.

A essere prese di mira le vetture posteggiate nel parcheggio Quartiere, dietro al municipio, ma anche alcune in via Malfatti, via Durando e in via Alba. I fatti sono iniziati lo scorso venerdì e si sono verificati a più riprese fino al pomeriggio di martedì 21 maggio. Tutti i veicoli sono stati "marchiati" sulla portiera con una sorta di "scacchiera".

Grazie alle segnalazioni, attraverso i video delle telecamere di videosorveglianza, i Carabinieri, in collaborazione con la Polizia locale, che hanno svolto congiuntamente l'attività di indagine sono riusciti a identificare l'autore del gesto, che è stato denunciato e attualmente si trova ricoverato presso il reparto di psichiatria dell'ospedale.