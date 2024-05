Multinazionale nel settore logistica cerca un disponente ufficio traffico

Multinazionale operante nel settore della logistica, sita in Villafranca Piemonte, ricerca n. 1 disponente ufficio traffico. La risorsa si occuperà della gestione e del monitoraggio della flotta aziendale e del personale viaggiante, della pianificazione dei viaggi, in relazione agli ordini ricevuti, con responsabilità di un numero predefinito di automezzi, del supporto operativo agli autisti con spirito di squadra, sviluppando rapporti di fiducia, della gestione delle emergenze relative ai trasporti e alle consegne dei prodotti con approccio orientato al problem solving e all'anticipazione dell'emergenza, della rilevazione e comunicazione a superiori e colleghi di criticità ed opportunità per individuare insieme soluzioni per ottimizzare costi e metodi.

Impegno full time dal lunedì al venerdì (1 sabato al mese, mezza giornata su turnazione). Fondamentale la conoscenza della lingua inglese.