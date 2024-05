Pasqua ortodossa a Saluzzo con 500 fedeli

La comunità ortodossa romena di Saluzzo ha festeggiato la Pasqua domenica 5 maggio.

In una solenne atmosfera, sabato 04 maggio alle 22,30, i fedeli ortodossi romeni si sono trovati nella chiesa di San Nicola concessa con generosità dalla diocesi cattolica di Saluzzo.

Circa 500 i fedeli ortodossi che hanno partecipato provenienti da Saluzzo, Savigliano e dintorni.



Prima della liturgia pasquale il parroco, padre Simota Codrin, si è svolta una piccola funzione nel cortile aperto della chiesa dove è avvenuta la distribuzione della luce.

Durante la celebrazione si è intonato il canto HRISTOS A ÎNVIAT (Cristo è risorto).



In seguito si è celebrata la liturgia di mezza notte. Questa festa per i fedeli ortodossi come anche per quelli cattolici ha un significato importante essendo ricca di tradizioni.

I romeni preparano i prodotti tipici culinari come la "pasca", un tipo di colomba artigianale, le uova sode dipinte di rosso e l'agnello.

Le case vengono pulite a fondo e la gente si veste con vestiti tradizionali. Anche per gli ortodossi termina il periodo di Quaresima in cui i fedeli si astengono dai prodotti di origine animale e dai peccati.