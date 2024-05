Al circolo Acli 'Centro Incontro Marene Aps', approvato il bilancio 2023

Martedì 30 aprile si è svolta a Marene l’assemblea del circolo ACLI 'Centro Incontro Marene Aps', condotta dalla presidente Franca Nervo, che ha approvato il bilancio 2023 del sodalizio.

L’occasione ha permesso la consegna di un riconoscimento per il prezioso contributo al buon andamento del circolo alle signore Luciana Costamagna, Lucia Gastaldi e Natalina Lanza.

Il circolo marenese ha raggiunto il considerevole numero di 299 soci e si appresta ad alcune occasioni di incontro.

La presidente Franca Nervo annuncia infatti alcune prossime iniziative:

"A breve, precisamente il primo di giugno faremo una gita al Lago d’Orta, e abbiamo intenzione di organizzare una “Cena sotto le stelle” in collaborazione con la locale Pro Loco, probabilmente in una serata di luglio. Sempre nel periodo estivo si farà un pic-nic in montagna in un luogo da scegliere, abbastanza comodo da raggiungere, per una giornata all’aria aperta".