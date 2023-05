Demonte, camion si incastrano e agganciano la ringhiera. “Prima o poi un mezzo cade sotto. La gente ha paura”

Due camion incastrati sulla statale 21 prima dell'abitato di Demonte. Uno dei due ha agganciato la ringhiera portandone via un pezzo e staccando anche un montante.

È successo ieri mattina, venerdì 26 maggio all'alba, intorno alle 5.30.

Le foto e il video arrivano da un residente indignato: “Siamo a Demonte e questa è la situazione. Un camion per poco non sfonda la barriera e finisce nelle case sottostanti. Sotto abita gente che vuole andare via perchè ha paura. Prima o poi un camion finisce di sotto e ammazza qualcuno”.

“Effettivamente il rischio c'è – gli fa eco il sindaco Adriano Bernardi -. Abbiamo chiuso una strada sotto per sicurezza. Questa situazione ormai è nota. Tutti i giorni si incastrano camion”.

Il problema è noto da anni e per ora irrisolto, in attesa degli sviluppi della famigerata variante di Demonte che prevede il passaggio dei mezzi fuori dal centro del paese, un vero e proprio imbuto, attraversato quotidianamente da centinaia di mezzi.

“Abbiamo fatto un lavoro in centro paese la scorsa settimana e piazzato un semaforo di cantiere per il senso unico alternato. Ha funzionato. Può essere una soluzione tampone nel'immediato. Ma la soluzione definitiva è una sola, la circonvallazione. Siamo fermi al famoso stallo dei tre Ministeri. Ad oggi la commissione non si è radunata. Speriamo lo facciano in tempi ragionevoli per darci una risposta, qualunque essa sia. Almeno sappiamo come muoverci”, conclude il primo cittadino.