Campioni di cittadinanza attiva e di amore per l’ambiente: quasi 1000 magliette arancioni ripuliscono Cuneo

Terza edizione di Spazzamondo in tutta la Granda.

Oggi 27 maggio, in occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente, la Fondazione CRC, in collaborazione con Protezione Civile, ANCI Piemonte, UNCEM Piemonte, ANPCI e Cooperativa Erica, ha organizzato la grande campagna per raccogliere i rifiuti abbandonati in provincia di Cuneo, coinvolgendo quasi 200 Comuni.

Nel capoluogo, in piazza Galimberti, la distribuzione del kit - maglietta, cappellino, zainetto e pinza per la raccolta - per i circa 1000 partecipanti alla mattinata di pulizia, che vede coinvolti tutti i quartieri e le frazioni di Cuneo.

Testimonial dell’evento la sciatrice borgarina Marta Bassino, che ha sottolineato il suo impegno per l’ambiente e la volontà di dare il proprio contributo all’împortante giornata, nonostante gli allenamenti già iniziati in vista della prossima stagione di gare.

Accolta dalle note di "We are the champions" , la campionessa non ha nascosto la sua emozione.

La presenza della campionessa è stata l’assist per l’invito della sindaca Patrizia Manassero, accompagnata dagli assessori Gianfranco Demichelis e Luca Pellegrino, a "diventare campioni di cittadinanza attiva" per rendere più bella e pulita Cuneo, perché "se lo merita".

Enrico Collidà, vicepresidente della Fondazione Crc, ha ricordato come Spazzamondo sia uno dei più grandi eventi di partecipazione della cittadinanza, a partire dai bambini e dagli studenti, alla pulizia dell’ambiente a livello nazionale.

180 comuni, con il cuore dell’iniziativa proprio a Cuneo e poi Mondovì e Alba, dove testimonial sono il campione di para snowboard Paolo Priolo, insieme agli atleti dell'associazione Discesa Liberi, e Roberto Cavallo, fondatore della cooperativa Erica e uno dei maggiori esperti su ambiente e riciclo dei rifiuti.