Estate Ragazzi all’oratorio Don Bosco di Saluzzo: aperte le iscrizioni

Si avvicina la bella stagione e il tempo delle vacanze da scuola: all’Oratorio Don Bosco di via Donaudi fervono i preparativi per le tante attività pensate nelle vacanze estive a partire dall’"Estate ragazzi", che per quattro settimane dal 10 giugno al 5 luglio accoglierà bambini e ragazzi delle parrocchie cittadine.

"Sarà come tutti gli anni un’esperienza ricca di gioia vera e di amicizia", annuncia il direttore don Dario Ruà.

Il programma prevede l’apertura dell’Oratorio ogni giorno dalle 7,30 alle 18 con attività organizzate tra le 9 e le 12 e dalle 14 alle 17.30.

"I bambini divisi nelle fasce di età vivranno ogni settimana giochi, attività, sport, laboratori e gite aiutati dal folto gruppo di animatori e volontari, veri angeli custodi dell'oratorio Don Bosco". Per il pranzo ci si potrà organizzare o andando a casa, o mangiando il pranzo al sacco o ancora ordinandolo d’asporto ogni mattino presso la struttura entro le 9.30 oppure alla mensa dell’Asilo San Giuseppe dando l’adesione a inizio settimana di Estate ragazzi.

"Continueremo quest’estate a scoprire il magico mondo delle emozioni, come iniziato con il carro di Carnevale, aiutati dal film Inside out per vivere insieme un’estate meravigliosa".

Per l’Estate ragazzi è necessaria la preiscrizione online sul sito dell’Oratorio (https://www.odbsaluzzo.com/estate-ragazzi-2020) che andrà conclusa sempre in Oratorio nelle giornate dedicate alle iscrizioni (dal 6 all’11 maggio dalle 16 alle 19 in Oratorio e a seguire nei giorni: mercoledì e sabato 17- 19).

Il programma dettagliato dell’iniziativa e tutte le altre informazioni si possono trovare sul sito.

Ma quest’estate oltre all’Estate ragazzi saranno tante le proposte dell’Oratorio: i campi scuola per cui rimangono alcuni posti, l’esperienza a Lourdes per leg iovani proposte (3° media – 2° superiore) e il viaggio a Firenze per gli animatori più grandi.

Informazioni sul sito dell’Oratorio, sulle pagine social o contattando questi numeri (340 9349713 / 334 9792822).