Al CFP Rebaudengo di Ceva AIDO e AVIS riflettono sull'importanza del dono

Come consuetudine, il Cfpcemon di Ceva “E.Rebaudengo” promuove importanti momenti di informazione e formazione per sensibilizzare i giovani alla cultura della solidarietà e del dono e la scorsa settimana, gli studenti e le studentesse delle classi terze dei percorsi Operatore Meccanico e Operatore del Benessere hanno avuto l'opportunità di incontrare le associazioni cebane AIDO e AVIS.



ll contributo medico è stato presentato dal Dottor Fabio Tattoli, che da sempre mette a disposizione le sue ampie conoscenze. Massimo Sasso, Presidente AIDO, ha illustrato gli scopi e le finalità dell’associazione che rappresenta mentre la Presidente AVIS, Maria Chiara Dante, ha fatto lo stesso con gli obiettivi e le finalità dell’associazione AVIS; entrambi hanno stimolato i giovani ad una riflessione sull’importanza del renderci tutti promotori del concetto di donazione, proponendo e testimoniando lo stile del dono come unica possibilità di vita vera.



Momento di grande intensità è stato quello delle testimonianze di Eros e Andrea, trapiantati, che hanno condiviso in modo spontaneo le proprie esperienze, mettendo in luce i loro bisogni attuali e passati. Questo ha stimolato una profonda riflessione sul fatto che, a volte, nella vita si può succedere che un’altra persona diventi l’unica ancora di salvezza per salvare la propria vita.



Presente all’incontro la segretaria dell’associazione AIDO Chiara Bezzone, figlia di Gino Presidente AIDO che impose la ferma volontà di incontrare i giovani nelle scuole e che diede il via a questa forte campagna di promozione e sensibilizzazione.



La Direttrice della sede Simona Giacosa: “Per i nostri studenti e le nostre studentesse questo incontro rappresenta un momento significativo di crescita personale, l’importanza del conoscere in maniera precisa l’operato delle associazioni è di fondamentale importanza: comprendere in maniera corretta il significato umano e civile del “consenso” alla donazione e al prelievo, in quanto spiegato da persone qualificate, contribuisce al superamento delle paure e dei dubbi con cui abitualmente ci si scontra. Ringrazio l’AIDO, l’AVIS, il Dottor Tattoli e i testimonial Eros e Andrea per l’attenzione che da sempre rivolgono alla nostra scuola condividendo l’importante valenza educativa di questo incontro”.



GRAZIE di cuore anche da parte dagli/le studenti/esse del CFPCemon Rebaudengo.