Avete idee per decorare il nuovo campo da basket di Saluzzo? Il Comune cerca proprio voi

Alcuni sono firmati da famosi street artist. Altri rimandano a stili pittorici del passato. A Chicago ce n’è uno che sembra decorato con porcellane cinesi. Con una ricerca su Google si possono scoprire campi da basket colorati e artistici in tutto il mondo, soprattutto in grandi città e capitali.

Il Comune di Saluzzo vuole decorare anche il nuovo “campetto” che verrà rifatto sul tetto del refettorio parzialmente interrato tra i due edifici delle Medie “Rosa bianca” in fase di realizzazione, dove sorgeva il rettangolo storico, da decenni utilizzato dai cestisti nostrani.

I lavori stanno per concludersi e l’amministrazione civica si appella agli appassionati ed ai giovani della città e del territorio per ottenere degli spunti per individuare il soggetto da riprodurre sulla nuova superficie del campo da basket.

“Il tema è libero – dicono dal Comune –: ci occorre l’aiuto dell’estro dei cestisti saluzzesi, degli artisti, degli amanti del bello, di chiunque voglia dare il suo contributo per il progetto grafico che la ditta incaricata si occuperà poi di realizzare. Cerchiamo idee che caratterizzino questo spazio, che lofacciano diventare unico. Siamo certi che la bravura e la fantasia di chi parteciperà a questo concorso di idee ci stupirà”.



Per informazioni è possibile contattare gli uffici del Comune alla mail sindaco@comune.saluzzo.cn.it, entro il 15 luglio.

L’aspetto finale del nuovo “campetto” della Rosa bianca sarà deciso dai tecnici del Comune, anche in base alle indicazioni della ditta che poserà i materiali e realizzerà la decorazione. Il cantiere del nuovo refettorio delle Medie dovrebbe concludersi nelle prossime settimane. La superficie potrebbe essere decorata in autunno.