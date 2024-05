Ad Alba scendono in campo le nazionali Vaticana, Parlamentari, Sindaci e Spettacolo per l’evento solidale "Regala un sorriso"

La terza edizione di Regala un sorriso fa tappa ad Alba: sabato 18 maggio, allo stadio Augusto Manzo di San Cassiano, a partire dalle ore 15.30 si svolgerà il Quadrangolare del sorriso.

Prenderanno parte all’evento la Nazionale Vaticana, la Nazionale Parlamentari Italiani, la Nazionale Sindaci Italiani e la Nazionale Spettacolo. Il pomeriggio sarà allietato e trasmesso in diretta da Radio Alba e ci sarà l’esibizione degli Sbandieratori delle Terre Sabaude e delle Cheerleader Titans.

Tutti gli attori chiamati in causa vogliono dare il loro contributo per i piccoli pazienti del Dipartimento Materno Infantile dell’ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno. “Regala un sorriso 2024. Curiamo i nostri bambini a Km0” ha l’obiettivo di comprare macchinari presenti solo nei grandi centri per poter curare i bambini vicino a casa, avanzando a loro e alle loro famiglie stress e spese di trasporto.

Il sogno quest’anno è di regalare al nosocomio del territorio un ecografo con sonde per cuore e organi interni dei giovani pazienti, in aggiunta al macchinario per respirare donato due anni fa, e di poter assicurare la presenza di un luminare che insegni le tecniche di utilizzo di questi macchinari.

Per le donazioni si può consultare la pagina Facebook Regala un sorriso Piemonte, dove sono presenti i riferimenti bancari e il qr code Satispay. É possibile donare anche durante l’evento direttamente allo stadio.