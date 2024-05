"Verrà un’altra estate": al Monviso di Cuneo il docufilm sulla vita in alpeggio (VIDEO)

Tutto esaurito al Cinema Monviso di Cuneo per la proiezione di “Verrà un’altra estate”, docufilm ambientato in alta Valle Maira che racconta la vita in alpeggio e la transumanza.

Il film, girato tra il 2021 e 2022 da Harmonia Film con la regia di Marco Ottavio Graziano, è promosso e finanziato dall’ATL del Cuneese, con il sostegno di Confagricoltura Cuneo e Consorzio Turistico Valle Maira e con il patrocinio dell’Unione Montana Valle Maira e del Comune di Caraglio.

Nel video le dichiarazioni, tra gli altri, di Andrea Lando, la cui famiglia è protagonista del docufilm.