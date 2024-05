Tennis: inizia con un pareggio la stagione del Country Club Cuneo in B2 maschile

E' iniziata con un pareggio la stagione di serie A2 maschile per il Country Club Cuneo.

Sui campi di casa i cuneesi hanno chiuso 3-3 la sfida contro i monferrini del Villaforte Tennis.

Sfida equilibrata fino all'ultimo quindici. Matteo Berardi (Country) ha lottato ma perso in singolare contro Luca Prino, sullo score di 6-3 6-7 6-3 per il vincitore. Lo straniero del Country Fernandez Canovas Andres ha rifilato un secco 6-1 6-0 a Francesco Burzi. Andrea Gola si è arreso con un doppio 6-3 all'argentino Juan Pablo Paz; bella vittoria del giovane Pietro Casciola, talento emergente del circolo, ottenuta per 7-6 6-0 contro l'esperto Matteo Volante; Gola e Casciola si sono imposti in doppio per 5-1 rit, al tandem del Villaforte composto da Volante e Burzi; Fernadez e Becchis, infine, si sono arresi al match tie-break, sullo score complessivo 6-4 2-6 10-7 a Paz e Prino.

Impegnate anche altre squadre nei diversi campionati. La D1 maschile ha pareggiato (3-3) con l'Area Tennis Academy; la D2 femminile ha alzato bandiera bianca contro la Next Tennis Academy (0-4); la D3 maschile limitata si è imposta per 3-0 sul TC Carassone; la D3 maschile limitata ha ceduto 0-3 alla GSR Ferrero A. L'Over 50 ha chiuso con una vittoria netta (3-0) la sfida con il TC Santena.

La serie C femminile, infine, ha perso al doppio di spareggio contro le novaresi del TC Piazzano: "Una bella prova da parte delle nostre ragazze - ha detto il direttore tecnico Moreno Baccanelli - al cospetto di una formazione più esperta che ha meritato il successo".