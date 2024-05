Volley giovanile: questa domenica occhi puntati sul monregalese per le "Final Four" regionali cat. Under 14 Femminile ed Under 15 Maschile

Il “momento caldo” della stagione sportiva è arrivato. Dopo il campionato territoriale e la fase a gironi a livello regionale, le migliori formazioni del Piemonte si contenderanno domenica 12 maggio il titolo di “Campione”. Per le categorie giovanili Under 14 femminile ed Under 15 maschile il palcoscenico delle Final Four sarà il territorio monregalese, con l’organizzazione della Lpm pallavolo Mondovì.

In casa LPM pallavolo Mondovì la gioia è doppia: da un lato l’importante riconoscimento come organizzatori, da parte del Comitato Regionale Piemonte, dall’altro quello di avere una propria formazione tra le partecipanti. Un applauso doveroso va alle 8 compagine che hanno raggiunto questo importante obiettivo e che sognano di salire sul gradino più alto, che significa anche l’accesso alla Finale Nazionale di categoria.

Queste le migliori squadre della nostra Regione, che si contenderanno il titolo:

Under 15 Maschile: Sant'Anna Volley, TOplay Lasalliano, Ristorante 1883 Volley Parella, Altiora U15

Under 14 Femminile: In Volley Piemonte Tuacar, Vol‐Ley Academy Volpiano, Monvi LPM Bam, Libellula Volley

Il programma della Final Four

Il settore maschile disputerà le semifinali al mattino (ore 10.00) sui campi dell’Itis di Mondovì e della palestra comunale di Vicoforte, mentre le ragazze scenderanno in campo a La Nicoletta di Carrù ed al PalaManera. Nel pomeriggio sono previste le finali 3°-4° posto (all’Itis per l’under 15, a Carrù per l’under 14, entrambe alle ore 15.45), mentre le finalissime avranno luogo al PalaManera, prima la maschile e poi la femminile, a partire dalle ore 15.30. A seguire le premiazioni di tutte le squadre partecipanti.

Under 15 maschile

Semifinali, ore 10.00

Sant'anna Volley-Toplay Lasalliano (Palaitis Mondovì)

Ristorante 1883 Volley Parella-Altiora U15 (Palestra Comunale, Vicoforte)

Finale 3°4° posto, ore 15.45 (Palaitis Mondovì)

Finale 1°-2° posto, ore 15.30 (Palamanera, Mondovì)

Under 14 Femminile

Semifinali, ore 10.00

In Volley Piemonte Tuacar-Vol-ley Academy Volpiano (Palamanera, Mondovì)

Monvi Lpm Bam-Libellula Volley (Palasport La Nicoletta, Carrù)